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أمانة الباحة تنفذ ٥٢٥١ جولة رقابية للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانة الباحة تنفذ ٥٢٥١ جولة رقابية للحد من انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=848426
المناطق - الباحة

المناطق-الباحة
نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خلال مدة (١٦) يوماً الماضية عدد (٥٢٥١) جولة رقابية ميدانية، وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا الجديد (COVID -19).
وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الأمانة والبلديات التابعة قد أزالت (٨٤٥٣) م٣ من الأنقاض والمخلفات الصلبة، وخصصت عدد (٣٦٢) معدة وآلية للإصحاح البيئي، كما بلغت معدات وآليات النظافة المستخدمة (٦٤٧) آلية، وبلغ عدد المواقع التي تم تطهيرها ( 12262) موقعاً، حيث تم غسل وتطهير وتعقيم ( 16376) من الشوارع والأرصفة والساحات والميادين، وعدد ( 9582 ) من الآليات والمعدات والحاويات التي تم غسلها وتطهيرها، كما تم رفع ( 10683) طن من النفايات المنزلية.
مضيفاً بأن الامانة والبلديات أصدت خلال ذات الفترة عدد ( 1754) إشعاراً ومخالفة، وأصدرت عدد (162) شهادة صحية و (68) رخصة محل تجاري و (184) رخصة إنشائية.
مبيناً بأن عدد العمالة المشاركة في هذه الحملات بلغ خلال الفترة عدد ( 2632) عامل نظافة و(273) مراقب ومشرف وتم اغلاق عدد ( 432) بلاغ تم استقبالها عبر نظام البلاغات البلدية على الرقم (940).
ونوه الدكتور السواط بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ومتابعة وإشراف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد الحقيل.
وأكد الدكتور بأن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها لن تتهاون مع المنشآت المخالفة، وستطبق أقصى العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين، مهيباً بجميع ملاك المنشآت التجارية بضرورة اتباع التعليمات والإلتزام بها، والتعاون مع الجهات الحكومية لوقاية المجتمع من فيروس كورونا، وضرورة التقيد بوضع الكمامات وارتداء القفازات والتعقيم والتطهير والتهوية في أثناء تحضير الأطعمة ومناولتها، والمحافظة على النظافة الشخصية ونظافة المحل.
داعياً جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية يجدونها في المطاعم أو المحلات على الرقم الموحد للبلاغات 940, ورقم الواتساب 0550271419، مؤكداً أن جميع البلاغات ستجد كل العناية والإهتمام من قبل مسؤولي الأمانة والبلديات لحين معالجتها وإقفالها.

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