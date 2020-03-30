أمير القصيم يشكر مؤسس المرصد الفلكي

البكيرية -محمد المسلم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خطاب شكر لمؤسس مرصد القصيم الفلكي بمحافظة البكيرية على جهوده المبذولة خلال تقرير المرصد المتضمن مراحل تأسيسه وإبراز الأنشطة والمشاركات والصدى الإعلامي للمرصد.

من جهته أعرب مؤسس مرصد القصيم الفلكي بمحافظة البكيرية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الراجحي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة لجميع القطاعات بالمنطقة وما يلقاه المرصد من تحفيز ودعم ومساندة.