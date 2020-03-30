احدث الأخبار

أمير القصيم يشكر مؤسس المرصد الفلكي
منطقة القصيم
 أمانة الباحة تنفذ ٥٢٥١ جولة رقابية للحد من انتشار فيروس كورونا
منطقة الباحة
 “الصحة”: أكثر من 2500 حالة غادرت دور الضيافة.. جميعها أمضت 14 يوماً ونتائجها سلبية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 فرع ” التجارة ” بجازان يكثف من جولاته الرقابية بمحافظات الحد الجنوبي
منطقة جازان
 ارتفاع يومي حاد وغير مسبوق لعدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا
أبرز المواد
 خلو الطرقات من المارة والمركبات .. يؤكد وعي سكان منطقة نجران واستشعارهم بالمسؤولية
منطقة نجران
 النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق مع مجموعة أشخاص قاموا بتصوير ونشر خرقهم لأمر منع التجول
أبرز المواد
 أمير الجوف يوجِّه بإنشاء سوق خضار مؤقت للحد من التجمعات
منطقة الجوف
 الراجحي ينوه بصدور أمر خادم الحرمين بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا
أبرز المواد
 إيطاليا.. تسجيل 4050 إصابة جديدة بفيروس كورونا و812 حالة وفاة
أبرز المواد
 “نوصلها لك” .. مبادرة لتوصيل الأدوية للمستفيدين في عسير
منطقة عسير
 شرطة عسير : القبض على مواطن يتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال الأمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه
منطقة عسير
أمير القصيم يشكر مؤسس المرصد الفلكي

أمير القصيم يشكر مؤسس المرصد الفلكي

منطقة القصيم
أمانة الباحة تنفذ ٥٢٥١ جولة رقابية للحد من انتشار فيروس كورونا

أمانة الباحة تنفذ ٥٢٥١ جولة رقابية للحد من انتشار فيروس كورونا

منطقة الباحة
“الصحة”: أكثر من 2500 حالة غادرت دور الضيافة.. جميعها أمضت 14 يوماً ونتائجها سلبية من فيروس كورونا

“الصحة”: أكثر من 2500 حالة غادرت دور الضيافة.. جميعها أمضت 14 يوماً ونتائجها سلبية من فيروس كورونا

أبرز المواد
فرع ” التجارة ” بجازان يكثف من جولاته الرقابية بمحافظات الحد الجنوبي

فرع ” التجارة ” بجازان يكثف من جولاته الرقابية بمحافظات الحد الجنوبي

منطقة جازان

أمير القصيم يشكر مؤسس المرصد الفلكي

أمير القصيم يشكر مؤسس المرصد الفلكي
http://almnatiq.net/?p=848434
البكيرية -محمد المسلم

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خطاب شكر لمؤسس مرصد القصيم الفلكي بمحافظة البكيرية على جهوده المبذولة خلال تقرير المرصد المتضمن مراحل تأسيسه وإبراز الأنشطة والمشاركات والصدى الإعلامي للمرصد.
من جهته أعرب مؤسس مرصد القصيم الفلكي بمحافظة البكيرية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الراجحي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة لجميع القطاعات بالمنطقة وما يلقاه المرصد من تحفيز ودعم ومساندة.

روابط ذات صلة

أمانة القصيم تكافح كورونا بتطهير ١٢ ألف موقع وحزمة من التدابير الوقائية

أمانة القصيم تكافح كورونا بتطهير ١٢ ألف موقع وحزمة من التدابير الوقائية
أمير منطقة القصيم يكرم المواطنة مريم المطيري نظير مساهمتها الوطنية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

أمير منطقة القصيم يكرم المواطنة مريم المطيري نظير مساهمتها الوطنية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا
تعليم عنيزة تضع كافة إمكانياتها وخدماتها تحت تصرف وزارة الصحة

تعليم عنيزة تضع كافة إمكانياتها وخدماتها تحت تصرف وزارة الصحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*