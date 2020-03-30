الصحة العالمية: إيطاليا ستشهد استقرار كورونا قريبا

المناطق - وكالات

قال مايك ريان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن إجراءات العزل العام والتدابير الصارمة في إيطاليا خلال الأسبوعين الماضيين، ستؤدي قريبا إلى استقرار وضع وباء كورونا.

وشدد مايك ريان خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على أن المتابعة اليقظة ستكون ضرورية.

وأضاف: “نأمل أن تكون إيطاليا وإسبانيا على وشك الوصول إلى ذلك، لكن الفيروس لن ينحسر من تلقاء نفسه ويلزم محاربته من خلال جهود الصحة العامة”.

وفي ما يتعلق بإيطاليا، قال ريان: “يجب أن نبدأ في رؤية الاستقرار.. الحالات التي نراها اليوم تعكس بالفعل التعرض للإصابة قبل أسبوعين”.

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الاثنين عن تسجيل 812 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع رصد انخفاض في وتيرة ارتفاع الإصابات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11591 بعد أن كان على مستوى 10779.

وذكرت أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4057 حالة وبلغت 101739 بعد أن كانت عند مستوى 97689 مساء الأحد، كما سجلت في البلاد نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و5974 يوم السبت.

ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم الاثنين، مقارنة بعدد 13030 أمس، وبلغ عدد المصابين في العناية المركزة 3981 بعد أن كان على مستوى 3990 حالة.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد والثانية من حيث عدد الإصابات بالمرض بعد الولايات المتحدة.