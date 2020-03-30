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البيت الأبيض: ترامب وبوتين يتفقان على عمل وثيق لدفع حملة محاربة كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي

البيت الأبيض: ترامب وبوتين يتفقان على عمل وثيق لدفع حملة محاربة كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي

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البيت الأبيض: ترامب وبوتين يتفقان على عمل وثيق لدفع حملة محاربة كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي

البيت الأبيض: ترامب وبوتين يتفقان على عمل وثيق لدفع حملة محاربة كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي
http://almnatiq.net/?p=848439
المناطق - وكالات

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، اتفقا خلال اتصال بينهما على العمل بشكل وثيق لدفع حملة محاربة فيروس كورونا واحياء الاقتصاد العالمي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، إن ترامب وبوتين اتفقا، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الاثنين، على أهمية إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية التي تشهد اضطرابات على خلفية هبوط اقتصادي عالمي تسببت فيه أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار دير إلى أن الرئيسين الأمريكي والروسي اتفقا على العمل بشكل وثيق من خلال منصة مجموعة “G20” الدولية لدفع الجهود العالمية لمحاربة فيروس كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الكرملين أن بوتين وترامب بحثا، خلال مكالمة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي، تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة فيروس كورونا وإجراء مشاورات على مستوى وزيري الطاقة للبلدين بشأن الأوضاع في أسواق النفط العالمية.

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