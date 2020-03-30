أمير تبوك يواسي إبراهيم البازعي في وفاة شقيقته

المناطق- تبوك:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، إبراهيم بن سليمان البازعي عضو مجلس منطقة تبوك سابقاً بوفاة شقيقته -رحمها الله-. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للبازعي ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب إبراهيم البازعي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.