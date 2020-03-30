احدث الأخبار

هل “يعلق” فيروس كورونا على الملابس؟
أبرز المواد
 16 جمعية بمكة تشكل ذراع دعم للجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
 “صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين
منطقة الرياض
 رئيس الهلال الأحمر يشكر خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بعلاج مصابي كورونا بالمجان
أبرز المواد
 “المناطق” ترصد جهود منع التجول لسلامة المجتمع بأملج
منطقة تبوك
 وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين يؤكدون أن جائحة كورونا تعد تحديًا عالميًا يستوجب تجاوبًا منسَّقًا، تتوحد فيه الصفوف وتتظافر فيه الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي إبراهيم البازعي في وفاة شقيقته
منطقة تبوك
 رغم التقدم العلمي.. لماذا لا يوجد لقاح لكورونا حتى الآن؟
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الدول النامية تحتاج 2.5 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا
أبرز المواد
 البيت الأبيض: ترامب وبوتين يتفقان على عمل وثيق لدفع حملة محاربة كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 الصحة العالمية: إيطاليا ستشهد استقرار كورونا قريبا
أبرز المواد
 أمير القصيم يشكر مؤسس المرصد الفلكي
منطقة القصيم
هل “يعلق” فيروس كورونا على الملابس؟

هل “يعلق” فيروس كورونا على الملابس؟

أبرز المواد
16 جمعية بمكة تشكل ذراع دعم للجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا

16 جمعية بمكة تشكل ذراع دعم للجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا

منطقة مكة المكرمة
“صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين

“صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين

منطقة الرياض
رئيس الهلال الأحمر يشكر خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بعلاج مصابي كورونا بالمجان

رئيس الهلال الأحمر يشكر خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بعلاج مصابي كورونا بالمجان

أبرز المواد

أمير تبوك يواسي إبراهيم البازعي في وفاة شقيقته

أمير تبوك يواسي إبراهيم البازعي في وفاة شقيقته
http://almnatiq.net/?p=848449
المناطق- تبوك:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، إبراهيم بن سليمان البازعي عضو مجلس منطقة تبوك سابقاً بوفاة شقيقته -رحمها الله-. وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للبازعي ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب إبراهيم البازعي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

روابط ذات صلة

“المناطق” ترصد جهود منع التجول لسلامة المجتمع بأملج

“المناطق” ترصد جهود منع التجول لسلامة المجتمع بأملج
بعض جهود المملكة في أزمة كورونا

بعض جهود المملكة في أزمة كورونا
أمانة تبوك تضخ أكثر من الثلاثين ألف لتر من المطهرات لتعقيم الأماكن العامة حمايةً للأهالي من خطر كورونا

أمانة تبوك تضخ أكثر من الثلاثين ألف لتر من المطهرات لتعقيم الأماكن العامة حمايةً للأهالي من خطر كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*