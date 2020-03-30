“المناطق” ترصد جهود منع التجول لسلامة المجتمع بأملج

المناطق- تبوك - فايز السميري

قامت “المناطق ” بجولة ميدانية في تصوير جوي لشوارع وطرقات وحواري محافظة أملج للوقوف على جهود الجهات الأمنية في مواصلة تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -رعاه الله- بمنع التجول كما هو مقرر يومياً وفق ساعات محددة ومعلومة للجميع، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقد رصدت “المناطق” انتشار الأجهزة الأمنية والجدية في التطبيق الصارم لقرار منع التجول وردع المخالفين، بهدف تحقيق أمن وسلامة المجتمع والحفاظ على مستقبله الصحي وعدم تعريضه للخطر، والإصابة بهذا الفيروس العالمي.

كما لمست ” المناطق ” التعاون والتقيد بتعليمات الجهات الامنية وسط تعامل رائع من رجال الأمن مع الحالات الطارئه وقد خلت شوارع المحافظة من أي مظاهر للتجول إلا من الجهات المستثناة والمصرح لها بذلك.

