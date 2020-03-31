رئيس الهلال الأحمر يشكر خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بعلاج مصابي كورونا بالمجان

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ثمن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بتقديم الخدمات العلاجية بالمجان لمصابي كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة في كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

وقال معالي رئيس الهيئة أن التوجيهات الكريمة تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين التي تشكل أولية قصوى لدى مقامه الكريم لضمان سلامة الجميع، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تتكامل مع كافة الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وأعرب الدكتور القاسم عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على الرعاية الصحية والخدمات المتطورة التي تقدمها الدولة لكافة المصابين بفيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين.