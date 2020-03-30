احدث الأخبار

“صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين
منطقة الرياض
 رئيس الهلال الأحمر يشكر خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بعلاج مصابي كورونا بالمجان
أبرز المواد
 “المناطق” ترصد جهود منع التجول لسلامة المجتمع بأملج
منطقة تبوك
 وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين يؤكدون أن جائحة كورونا تعد تحديًا عالميًا يستوجب تجاوبًا منسَّقًا، تتوحد فيه الصفوف وتتظافر فيه الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك
أبرز المواد
 أمير تبوك يواسي إبراهيم البازعي في وفاة شقيقته
منطقة تبوك
 رغم التقدم العلمي.. لماذا لا يوجد لقاح لكورونا حتى الآن؟
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الدول النامية تحتاج 2.5 تريليون دولار لمواجهة آثار كورونا
أبرز المواد
 البيت الأبيض: ترامب وبوتين يتفقان على عمل وثيق لدفع حملة محاربة كورونا وإحياء الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 الصحة العالمية: إيطاليا ستشهد استقرار كورونا قريبا
أبرز المواد
 أمير القصيم يشكر مؤسس المرصد الفلكي
منطقة القصيم
 أمانة الباحة تنفذ ٥٢٥١ جولة رقابية للحد من انتشار فيروس كورونا
منطقة الباحة
 “الصحة”: أكثر من 2500 حالة غادرت دور الضيافة.. جميعها أمضت 14 يوماً ونتائجها سلبية من فيروس كورونا
أبرز المواد
“صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين

“صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين

منطقة الرياض
رئيس الهلال الأحمر يشكر خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بعلاج مصابي كورونا بالمجان

رئيس الهلال الأحمر يشكر خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بعلاج مصابي كورونا بالمجان

أبرز المواد
“المناطق” ترصد جهود منع التجول لسلامة المجتمع بأملج

“المناطق” ترصد جهود منع التجول لسلامة المجتمع بأملج

منطقة تبوك
وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين يؤكدون أن جائحة كورونا تعد تحديًا عالميًا يستوجب تجاوبًا منسَّقًا، تتوحد فيه الصفوف وتتظافر فيه الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك

وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين يؤكدون أن جائحة كورونا تعد تحديًا عالميًا يستوجب تجاوبًا منسَّقًا، تتوحد فيه الصفوف وتتظافر فيه الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك

أبرز المواد

“صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين

“صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين
http://almnatiq.net/?p=848470
المناطق - الرياض

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض التعاقد الدائم مع كوادر طبية مؤهلة في تخصصات جراحة العظام، وباطنية، والتخدير والاشعة التشخيصية والنساء والولادة لرفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين في مستشفى البجادية العام.
وأوضحت أنه وبمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وفي إطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية، تم دعم مستشفى البجادية العام بعدد (19) كادراً طبياً من فئة طبيب نائب ومقيم ، وأخصائي وذلك خلال العام الماضي 2019م.
وأضافت “صحة الرياض” بأنه تم التعاقد مع (3) أطباء من فئة نائب في تخصصات الباطنة والتخدير والأشعة، و(11) طبيب مقيم في تخصصات الجراحة العامة، جراحة عظام، باطنة، نساء وولاة وأطفال لدعم وتطوير الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى
وأضافت بأنه تم خلال العام الماضي دعم هذا المستشفى بعدد (5) أطباء عموميين لخدمة المرضى والمراجعين لمستشفى البجاية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له.
من جانبه ثمن مدير مستشفى البجاية العام أخصائي اول فهد مرزوق الدلبحي، هذا الدعم اللامحدود من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض مقدما شكره لسعادة مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيمين في محافظات منطقة الرياض ، وبما يتماشى مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .
كما قدم الدلبحي شكره لمساعدة المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة على متابعته المستمرة لتطوير الخدمة بمستشفى محافظة البجادية .

روابط ذات صلة

نهارية الرياض تواصل عملها عن بعد مع اهالي “58” طفلاً من ذوي التوحد

نهارية الرياض تواصل عملها عن بعد مع اهالي “58” طفلاً من ذوي التوحد
شرطة الرياض : القبض على 6 مواطنين يتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول بالأفلاج

شرطة الرياض : القبض على 6 مواطنين يتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول بالأفلاج
تقرير .. المملكة تستطيع أن تنافس بقوة على لقب “سلة غذاء العالم”

تقرير .. المملكة تستطيع أن تنافس بقوة على لقب “سلة غذاء العالم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*