“صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين

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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض التعاقد الدائم مع كوادر طبية مؤهلة في تخصصات جراحة العظام، وباطنية، والتخدير والاشعة التشخيصية والنساء والولادة لرفع مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين في مستشفى البجادية العام.

وأوضحت أنه وبمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، وفي إطار تجويد الخدمات الصحية بمرافقها الصحية، تم دعم مستشفى البجادية العام بعدد (19) كادراً طبياً من فئة طبيب نائب ومقيم ، وأخصائي وذلك خلال العام الماضي 2019م.

وأضافت “صحة الرياض” بأنه تم التعاقد مع (3) أطباء من فئة نائب في تخصصات الباطنة والتخدير والأشعة، و(11) طبيب مقيم في تخصصات الجراحة العامة، جراحة عظام، باطنة، نساء وولاة وأطفال لدعم وتطوير الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى

وأضافت بأنه تم خلال العام الماضي دعم هذا المستشفى بعدد (5) أطباء عموميين لخدمة المرضى والمراجعين لمستشفى البجاية ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له.

من جانبه ثمن مدير مستشفى البجاية العام أخصائي اول فهد مرزوق الدلبحي، هذا الدعم اللامحدود من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض مقدما شكره لسعادة مدير عام صحة الرياض الدكتور محمد التويجري لجهوده الحثيثة في تسخير كل الإمكانيات التي تخدم المواطن والمقيمين في محافظات منطقة الرياض ، وبما يتماشى مع توجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .

كما قدم الدلبحي شكره لمساعدة المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة على متابعته المستمرة لتطوير الخدمة بمستشفى محافظة البجادية .