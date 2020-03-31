احدث الأخبار

الصحة العالمية: لا نعرف متى ينتهي كورونا
أبرز المواد
 أصغر ضحية لكورونا في أوروبا.. وفاة مفاجئة بعد “سعال خفيف”
أبرز المواد
 اعفاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ من منصبه
أبرز المواد
 الأسرع على الإطلاق.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا في وقت قياسي
أبرز المواد
 “برًّا بمكة”.. حملة لتقديم الدعم للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الصغيرة المتأثرة من منع التجول
أبرز المواد
 أول ملتقى محلي افتراضي يناقش دور منظمات القطاع غير الربحي في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
أبرز المواد
 بعد رفضه.. فرنسا تقر “علاجا مؤقتا” لفيروس كورونا
أبرز المواد
 هل “يعلق” فيروس كورونا على الملابس؟
أبرز المواد
 16 جمعية بمكة تشكل ذراع دعم للجهات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
 “صحة الرياض” ترفد مستشفى البجادية بـ 19 طبيباً لخدمة المرضى والمراجعين
منطقة الرياض
 رئيس الهلال الأحمر يشكر خادم الحرمين الشريفين على توجيهاته بعلاج مصابي كورونا بالمجان
أبرز المواد
الصحة العالمية: لا نعرف متى ينتهي كورونا

الصحة العالمية: لا نعرف متى ينتهي كورونا

أبرز المواد
أصغر ضحية لكورونا في أوروبا.. وفاة مفاجئة بعد “سعال خفيف”

أصغر ضحية لكورونا في أوروبا.. وفاة مفاجئة بعد “سعال خفيف”

أبرز المواد
اعفاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ من منصبه

اعفاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ من منصبه

أبرز المواد
الأسرع على الإطلاق.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا في وقت قياسي

الأسرع على الإطلاق.. جهاز يكشف الإصابة بكورونا في وقت قياسي

أبرز المواد

“برًّا بمكة”.. حملة لتقديم الدعم للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الصغيرة المتأثرة من منع التجول

“برًّا بمكة”.. حملة لتقديم الدعم للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الصغيرة المتأثرة من منع التجول
http://almnatiq.net/?p=848489
المناطق - مكة المكرمة

أطلقت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر موقعها على تويتر رابط (https://bmakkah.ecloud.sa/login) لاستقبال طلبات الراغبين في الاستفادة من حملة (برًّا بمكة) التي وجه بإطلاقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مؤخرًا، لإتاحة الفرصة للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل بسبب فيروس كورونا.
وتهدف الحملة إلى رصد الأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال الميدانية الصغيرة المتأثرة خلال فترة منع التجوّل والأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة، وتقديم الدعم لهم، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع لجنة السقاية والرفادة بالإمارة.
وفي هذا الصدد وجه الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنةٍ في كل محافظة من محافظات المنطقة لرصد الحالات التي تستحق المساعدة، وذلك بالتعاون مع أفرع الجهات ذات العلاقة بالمنطقة.
وبينت إمارة المنطقة أن فريق عمل مُختص سيتولى استقبال الدعم ومراجعة الطلبات المقدمة، والتأكد منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، عقب ذلك تقديمها للمستفيدين.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية: لا نعرف متى ينتهي كورونا

الصحة العالمية: لا نعرف متى ينتهي كورونا
أصغر ضحية لكورونا في أوروبا.. وفاة مفاجئة بعد “سعال خفيف”

أصغر ضحية لكورونا في أوروبا.. وفاة مفاجئة بعد “سعال خفيف”
اعفاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ من منصبه

اعفاء وكيل امارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ من منصبه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*