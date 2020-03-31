الرئيس الأميركي: أجرينا اختبارات كورونا أكثر من أي دولة في العالم

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وصول بلاده إلى الاختبار رقم مليون لفحص فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة أجرت اختبارات “أكثر من أي دولة أخرى في العالم”.

وكان ترامب قد عزا خلال المؤتمر الصحفي اليومي,حول تطورات جائحة كورونا، الذي عقده في حديقة البيت الأبيض, العدد الكبير للإصابات إلى الحجم الكبير من الاختبارات في الولايات المتحدة، التي وصلت إلى “مئة ألف اختبار في اليوم”، مشيراً إلى أنه تم البدء في استخدام اختبار جديد يظهر النتيجة خلال بضع دقائق فقط، وعرض نسخة من الجهاز .

وقال ترامب: “سنسرع أكثر عملية اختبارات بالجهاز الجديد”، مشيراً إلى أنه سيكون متاحاً في العيادات الطبية وفي المستشفيات وسيتم البدء في توزيعه الثلاثاء، بعد خصوله على الموافات اللازمة.

كما أوضح أن العلاج بعقار كلوروكوين بدأ، مؤكدًا أن 30 مليون جرعة وصلت للحكومة الفيدرالية.

وأكد أن إدارته قدمت الكثير لولاية نيويورك، حيث أنهى سلاح الهندسة لتوه بناء مستشفى يتسع لـ2900 سرير في ثلاثة أو أربعة أيام وهو إنجاز كبير في وقت صغير، إضافةً إلى سفينة أخرى وصلت اليوم فيها ألف سرير وطاقم طبي.

وبعد يوم من إعلانه تمديد الإجراءات الوقائية والإغلاق إلى نهاية شهر أبريل، طالب ترامب المواطنين بالالتزام، وقال إن “كل فرد يمكن أن يحدث فرقاً، فكل شيء على المحك في الأيام الثلاثين القادمة، كلما كرسنا أنفسنا كلما أسرعنا إلى العبور إلى الناحية الأخرى، وكلما التزمنا كلما فزنا بصورة أسرع وأنقذنا الأرواح”.