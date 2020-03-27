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تصوير جوي لمحافظة البدع يوضح التزام الأهالي بقرار منع التجول

تصوير جوي لمحافظة البدع يوضح التزام الأهالي بقرار منع التجول

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تصوير جوي لمحافظة البدع يوضح التزام الأهالي بقرار منع التجول

تصوير جوي لمحافظة البدع يوضح التزام الأهالي بقرار منع التجول
http://almnatiq.net/?p=848502
تبوك - علي العميري - تصوير فهد الطرفاوي :

وثقت عدسة ” المناطق ” اليوم التزام أهالي محافظة البدع بقرار منع التجول الذي أمر به الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت الصور شوارع المحافظة وهي خالية تماماً من السيارات والمارة، بعد بدء تطبيق قرار منع التجول، الذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً.

وأبان التصوير الجوي تجول الجهات الأمنية ممثلة بالشرطة ، والمرور ، وأمن الطرق ، وقوات الخاصة للامن والحماية ” نيوم” في شوارع البدع للحفاظ على أمن وسلامة الجميع والتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول.

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