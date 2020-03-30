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أمير تبوك يثمن جهود العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة

أمير تبوك يثمن جهود العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة

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أمير تبوك يثمن جهود العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة

أمير تبوك يثمن جهود العاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=848505
المناطق- تبوك:

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود التي يبذلها منسوبي المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، منوهاً سموه بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله- . ووجه سمو أمير المنطقة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي ، نقل تحياته وتقديره وشكره للكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري على مايقومون به من اعمال لخدمة وطنهم واهلهم في المنطقة .
بدوره أعرب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي, عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة, مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات الطبية الى أعلى المستويات.

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