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إفلاس شركة “وان ويب” الفضائية

إفلاس شركة “وان ويب” الفضائية
http://almnatiq.net/?p=848524
المناطق_متابعات

قدمت شركة “وان ويب” البريطانية إعلانا عن إفلاسها إلى محكمة الإفلاس في المديرية الجنوبية لولاية نيويورك الأمريكية

جاء ذلك الجمعة 27 مارس على موقع الشركة الإلكتروني أنها وبعض الفروع التي تسيطر عليها قدمت طوعا طلبا بتعويض الأموال إلى المحكمة بموجب المادة الـ11 لقانون الإفلاس الأمريكي

وأشارت إدارة الشركة إلى أتها أجرت في الآونة الأخيرة محادثات عن استقطاب استثمارات إضافية، إذ أن الاستثمارات السابقة انهارت نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية جراء انتشار وباء فيروس كورونا في العالم

وأكد رئيس شركة OneWeb ، أندريان شتيكيل، معلومات واردة عن تسريح جزء من الموظفين

يذكر أن صحيفة Financial Times أفادت يوم 27 مارس أن شركة “وان ويب” لم تستطع الاتفاق مع شركة Softbank اليابانية على استقطاب أموال قدرها مليارا دولار

جدير بالذكر أن شركة “وان ويب” البريطانية اعتزمت إطلاق 600 قمر صناعي للاتصال إلى مدار الأرض لتضمن تغطية الكرة الأرضية بالاتصال خلال 24 ساعة كل يوم

وقد تمكنت بحلول مطلع العام الجاري من إطلاق 74 قمرا صناعيا بواسطة الصواريخ الفضائية الروسية

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