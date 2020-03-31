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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.. رياح سطحية على ١٠ مناطق

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.. رياح سطحية على ١٠ مناطق
http://almnatiq.net/?p=848544
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة جزئيا قد تخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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