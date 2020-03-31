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الكويت تعلن شفاء مُسِنة عمرها 82 عاماً من “كورونا”

الكويت تعلن شفاء مُسِنة عمرها 82 عاماً من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=848548
المناطق_وكالات

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ اليوم الثلاثاء، شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) هي مواطنة تبلغ من العمر 82 عاماً؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح؛ لوكالة الأنباء الكويتية، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالة من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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