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وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 3000

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وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 3000

وفيات فيروس كورونا في أمريكا تتجاوز 3000
http://almnatiq.net/?p=848554
المناطق_الرياض

شهدت الولايات المتحدة أمس الاثنين أكبر عدد يومي من الوفيات بسبب الفيروس إذ تجاوز 500 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3001 فضلا عن أكثر من 160 ألف إصابة مسجلة وفقا لإحصاء جمعته رويترز.

والولايات المتحدة بها أكبر عدد من الإصابات المؤكدة في العالم في بلد واحد، وهو عدد من المرجح أن يرتفع مع زيادة الفحوص.

وقال الرئيس دونالد ترامب في إفادة في البيت الأبيض إنه تم فحص أكثر من مليون أمريكي، أقل من ثلاثة بالمئة من السكان.

وأضاف ترامب أنه قد يتم تشديد توجيهات التباعد الاجتماعي، التي أعلنت يوم الأحد وتستمر حتى نهاية الشهر القادم.

وحث ترامب، الذي واجه انتقادات لتهوينه من شأن الوباء في مراحله الأولى، الأمريكيين على الالتزام بالقيود.

وقال “كل منا له دور ينبغي أن يؤديه للانتصار في هذه الحرب. كل مواطن وأسرة وشركة يمكن أن يحدث فارقا في جهود القضاء على الفيروس.

هذا واجبنا الوطني المشترك. أمانا أوقات صعبة خلال الثلاثين يوما القادمة وهي 30 يوما مهمة للغاية”.

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