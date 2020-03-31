احدث الأخبار

وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات
أبرز المواد
 بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية
منطقة تبوك
 أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه 
أبرز المواد
 11 مليون ريال من “سبيماكو الدوائية” لتعزيز الجهود الصحية
أبرز المواد
 الكويت تعلن شفاء مُسِنة عمرها 82 عاماً من “كورونا”
أبرز المواد
 5 نصائح من الخبراء.. هذه طريقة الحديث مع أطفالك حول كورونا
أبرز المواد
 خبيرة: كورونا “يفسد” على الأسطح الخارجية مع درجة حرارة +21
أبرز المواد
 الدولار الأميركي يرتفع وسط معاملات حذرة
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 230 دولاراً للطن في أبريل
أبرز المواد
 إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالطائف لعدم تطبيق احترازات مكافحة كورونا
أبرز المواد
 مصرع 19 شخصًا بسبب حرائق الغابات جنوب غربي الصين
أبرز المواد
 انتعاش أسعار النفط بعد بلوغها أدنى مستوى منذ 18 عاماً
أبرز المواد
وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات

وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات

أبرز المواد
بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية

بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية

منطقة تبوك
أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه 

أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه 

أبرز المواد
11 مليون ريال من “سبيماكو الدوائية” لتعزيز الجهود الصحية

11 مليون ريال من “سبيماكو الدوائية” لتعزيز الجهود الصحية

أبرز المواد

الدولار الأميركي يرتفع وسط معاملات حذرة

الدولار الأميركي يرتفع وسط معاملات حذرة
http://almnatiq.net/?p=848569
المناطق_الرياض

ارتفع الدولار مقابل الين اليوم الثلاثاء إذ تدافع المستثمرون والشركات اليابانية لتغطية نقص في العملة الأمريكية قبل نهاية السنة المالية للبلاد، لكن المعنويات ظلت هشة مع تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا.

واستقر اليوان الصيني بعد أن أظهر مسح رئيسي أن أنشطة التصنيع عاودت النمو في مارس آذار، لكن المستثمرين ظلوا يتشككون في هذا الارتفاع بالنظر إلى أن العديد من الشركات ما زالت تواجه صعوبات لاستئناف العمليات بعد الاضطرابات المرتبطة بفيروس كورونا.

وتراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار واليورو إذ استمر خفض تصنيف البلاد في الضغط على العملة البريطانية، مما يبرز الضغوط الواقعة على المالية العامة من الحاجة الماسة إلى إجراءات مالية كبيرة.

وصعد الدولار 0.45 بالمئة إلى 108.31 ين اليوم.وفي السوق الداخلية، استقر اليوان دون تغير يذكر عند 7.0888 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.22 بالمئة إلى 1.1017 دولار. ويتأهب المتعاملون لبيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاعا في معدل البطالة بألمانيا مع معاناة الاقتصاد العالمي جراء جائحة فيروس كورونا.

ومقابل الفرنك السويسري، ارتفع الدولار إلى 0.9603 بعد أن صعد 0.8 بالمئة أمس الاثنين.
وتراجع الاسترليني 0.68 بالمئة إلى 1.2334 دولار، ومقابل اليورو، انخفضت العملة البريطانية 0.5 بالمئة إلى 89.30 بنس.

ويظل الاسترليني يتعرض لضغوط بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الدين السيادي البريطاني يوم الجمعة، قائلة إن مستويات الدين ستقفز مع تكثيف بريطانيا للإنفاق لتعويض شبه توقف للاقتصاد.

وتراجع الدولار النيوزيلندي بعد أن مددت حكومة البلاد حالة الطوارئ لمدة سبعة أيام أخرى لإبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن العملة سرعان ما استعادت هدوئها لتستقر في التداولات عند 0.6019 دولار أمريكي.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6174 دولار أمريكي.

روابط ذات صلة

وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات

وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات
أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه 

أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه 
11 مليون ريال من “سبيماكو الدوائية” لتعزيز الجهود الصحية

11 مليون ريال من “سبيماكو الدوائية” لتعزيز الجهود الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*