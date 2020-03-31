احدث الأخبار

ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38
أبرز المواد
 شاهد.. تمرد وإطلاق نار في سجن “سبيدار” في الأحواز العربية المحتلة
أبرز المواد
 وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات
أبرز المواد
 بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية
منطقة تبوك
 أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه 
أبرز المواد
 11 مليون ريال من “سبيماكو الدوائية” لتعزيز الجهود الصحية
أبرز المواد
 الكويت تعلن شفاء مُسِنة عمرها 82 عاماً من “كورونا”
أبرز المواد
 5 نصائح من الخبراء.. هذه طريقة الحديث مع أطفالك حول كورونا
أبرز المواد
 خبيرة: كورونا “يفسد” على الأسطح الخارجية مع درجة حرارة +21
أبرز المواد
 الدولار الأميركي يرتفع وسط معاملات حذرة
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تحدد سعر البروبان عند 230 دولاراً للطن في أبريل
أبرز المواد
 إغلاق محل لبيع المواد الغذائية بالطائف لعدم تطبيق احترازات مكافحة كورونا
أبرز المواد
ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38

ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38

أبرز المواد
شاهد.. تمرد وإطلاق نار في سجن “سبيدار” في الأحواز العربية المحتلة

شاهد.. تمرد وإطلاق نار في سجن “سبيدار” في الأحواز العربية المحتلة

أبرز المواد
وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات

وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات

أبرز المواد
بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية

بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية

منطقة تبوك

5 نصائح من الخبراء.. هذه طريقة الحديث مع أطفالك حول كورونا

http://almnatiq.net/?p=848577
المناطق_الرياض

يرى الخبراء ضرورة “التواصل الصحيح” مع الأطفال بشأن إعطائهم معلومات عن فيروس كورونا؛ للحرص على سلامتهم الصحية والنفسية؛ خاصة مع ارتفاع المخاوف بشأن تداعيات الفيروس في مختلف أنحاء العالم.

ونقل موقع إذاعة “دابليو جي إن إس” الأمريكية عن الأخصائية في شؤون الأطفال بريتني نوبل، قولها: إن على الآباء معرفة طريقة الحديث الصحيحة مع أطفالهم بشأن وباء “كوفيد 19″؛ بهدف تهدئة مخاوفهم وطمأنتهم.

ووفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”، قدّمت “نوبل” مجموعةً من النصائح في هذا الصدد، أهمها:

1- الحفاظ على الهدوء: يقول الخبراء إن حماية الصغار مسؤولية الكبار؛ لذلك على الآباء الحرص على سلامة أطفالهم، وجعلهم يشعرون بالأمان وعدم الخوف من كورونا.

وتقول “نوبل”: “من المهم أن نفهم أن الأطفال يلتقطون الإشارات من الآباء والأصدقاء والعائلة؛ حيث إنهم يراقبون كيف يستجيب الأشخاص من حولهم لأخبار كورونا؛ لذلك يجب الحفاظ على الهدوء والطمأنينة”.

2- التواصل ضروري: تنصح “نوبل” بأهمية تخصيص وقت معين للجلوس مع طفلك أو طفلتك والحديث عن فيروس كورونا، والاستماع للأسئلة التي تدور في أذهانهم بهذا الخصوص ومحاولة الإجابة عليها؛ لأنه “كلما زاد الغموض لديهم من المرض زاد قلقهم”.

3- الصراحة: ليس من العيب مصارحة الأطفال وكشف حقيقة الأشياء؛ لا سيما بشأن وباء كورونا؛ إلا أن من الضروري معرفة طريقة إيصال المعلومة بكيفية تُناسب أعمارهم.

4 الحد من وسائل الإعلام: كل المنابر الإعلامية حاليًا همها الوحيد مستجدات فيروس كورونا؛ بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.

وتنصح “نوبل” بأن من المفيد الحد منها بالنسبة للأطفال؛ لأن ذلك سيحميهم من القلق والتوتر.

5- مكافحة كورونا: ينصح الخبراء بإدماج الأطفال في عملية الوقاية من كورونا، من خلال تعليمهم كيف يحمون أنفسهم وغيرهم.

وتضيف “نوبل”: “عَلِّمهم تقنيات غسل اليدين بالماء والصابون، وكيفية تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال”.

روابط ذات صلة

ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38

ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38
شاهد.. تمرد وإطلاق نار في سجن “سبيدار” في الأحواز العربية المحتلة

شاهد.. تمرد وإطلاق نار في سجن “سبيدار” في الأحواز العربية المحتلة
وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات

وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*