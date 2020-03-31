بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية

بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية

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بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية

بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية
http://almnatiq.net/?p=848592
المناطق-علي العميري- تصوير فهد الطرفاوي
ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، قامت بلدية محافظة البدع بأعمال تعقيم وتطهير الشوارع ومرافق وميادين وأحياء المحافظة   لمكافحة فيروس كورونا الجديد .
وأوضح رئيس بلدية البدع الأستاذ سعيد خليل السعيد أن المهام المنفذة شملت المراكز التجارية المتعلقة بالمستهلك، والشوارع والميادين والأحياء السكنية وغيرها من المواقع الحيوية التي يرتادها كثير من المواطنين والمقيمين، وخاصة أسواق النفع العام.
وأكد رئيس البلدية على استمرار هذه الحملات والجولات الميدانية الرقابية بشكل يومي في فترات صباحية ومسائية على الأنشطة التجارية والغذائية كافة المتعلقة بالمستهلك للتوعية بالإجراءات التي يجب اتخاذها، والممارسات التي يجب الحذر منها، ومراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة منطقة تبوك ، كتجنب السلوكيات الخاطئة، كعدم تغطية الفم، وتجنب لمس العينين والأنف والفم خلال تجهيز الغذاء، ولبس القفازات والكمامات أثناء العمل، والطهي الجيد للأطعمة.

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