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شاهد.. تمرد وإطلاق نار في سجن “سبيدار” في الأحواز العربية المحتلة

شاهد.. تمرد وإطلاق نار في سجن “سبيدار” في الأحواز العربية المحتلة
http://almnatiq.net/?p=848603
المناطق-يوسف المطيري

أقدم أسرى أحوازيون على كسر أحد سجون النظام الإيراني في جمهورية الأحواز العربية المحتلة وتمكنوا من الوصول إلى مستودع السلاح داخل السجن ما أدى إلى صدامات مسلحة مع السلطات الأمنية داخل السجن وخارجه.
وأكد حيدر عباس زادة قائد شرطة النظام الإيراني في الأحواز العربية المحتلة الواقعة جنوب غرب إيران، أن عددا من السجناء حاولوا الفرار من سجن “سبيدار” في مدينة الأحواز، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل لى حد زعمه.
ونشر الناشطون مقاطع فيديو تظهر تحركات بمحيط السجن، وكذلك يمكن سماع إطلاق نار من داخل السجن، مع ورود أنباء عن هروب عدد من السجناء.
إلى ذلك تستمر حالة التمرد في السجون الإيرانية، بسبب مخاوف السجناء من تفشي فيروس كورونا بعد إصابة ووفاة عدد منهم بالوباء، وتعتبر حالة العصيان والتمرد في سجن “سبيدار” تاسع حالة تمرد في البلاد.

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