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ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38

ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38

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ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38

ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38
http://almnatiq.net/?p=848610
المناطق_الرياض

 

بلغ عدد المسجلين الجدد في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، 38 ألف، التحقوا في أكثر من 365 برنامج تدريبي في مختلف التخصصات والمجالات، وذلك خلال الفترة ( 16 مارس – 26 مارس2020).

في هذا السياق أوضح مدير عام تطوير برامج التدريب في صندوق تنمية الموارد البشرية والمشرف على منصة التدريب الإلكترونية “دروب” الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الشويعر ، أن البرامج التدريبية المنفذة حاليًا عبر منصة “دروب”، تأتي تعزيزا لنشر ثقافة التدريب  عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في كافة المجالات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل بما يضمن مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، واتساقا مع ‫الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية الحكومية الراهنة لمكافحة فيروس كورونا.

ولفت الشويعر ، إلى أن نوعية البرامج التدريبية المقدمة عبر منصة ” دروب” ساهمت في زيادة أعداد المتقدمين والملتحقين في الدورات التدريبية، حيث حققت الجلسات التدريبية التفاعلية التي تم بثها الأسبوع الماضي عبر المنصة، حضور أكثر من 3500 مستفيد ومستفيدة.

ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد “دروب” برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.

‏‪‪ وبالإمكان التسجيل في الدورات التدريبية لـ “دروب”، عبر الرابط ‏‪.doroob.sa

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