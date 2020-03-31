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حزمة من الإجراءات لتقليل خطر انتشار كورونا في ليبيا

حزمة من الإجراءات لتقليل خطر انتشار كورونا في ليبيا
http://almnatiq.net/?p=848617
المناطق - وكالات

ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورورنا في ليبيا في اجتماعها حزمة من الإجراءات لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا، عقب تسجيل ثمان حالات مؤكدة وفقًا لإحصائيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وقال المركز فى بيان له اليوم إن من بين الإجراءات التي ناقشتها اللجنة، وضع ضوابط وألية لحظر دخول البضائع إلى ليبيا عدا البضائع الطبية والمواد الغذائية، وفقًا لآلية تضمن عدم انتشار الفيروس المستجد.
كما ناقشت أماكن الحجر الصحي وفقًا لمقترح مقدم من قبل صندوق التضامن الاجتماعي الليبي.
ودعا رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار في تصريح مختلف منظمات الأمم المتحدة إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والتقني للمركز لمساعدته في التصدي للفيروس.

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