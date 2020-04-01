احدث الأخبار

مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس
أبرز المواد
 “جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا
أبرز المواد
 بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك
أبرز المواد
 كورونا “يفلس” الاتحاد الأميركي للرغبي
أبرز المواد
 تحذير من “قنبلة” لنقل كورونا في الحمامات العامة
أبرز المواد
 ملايين “الفقراء الجدد”.. كورونا ينذر بأرقام اقتصادية مخيفة
أبرز المواد
 دونالد ترامب: على كل مواطن أو شركة التضحية .. لم يكن لدينا أي خيار سوى إغلاق البلاد
أبرز المواد
 التدخين وكورونا.. تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية
أبرز المواد
 ترامب متهم.. كيف يستغل الرئيس الأميركي أزمة كورونا لصالحه؟
أبرز المواد
 كورونا ينقذ أحد المدانين بفضائح الفيفا من السجن
أبرز المواد
 دراسة تكشف “حقيقة صادمة” بشأن المتعافين من كورونا
أبرز المواد
 احترس من كورونا.. “تحذيرات إضافية” للمصابين بهذه الأمراض
أبرز المواد
مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس

مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس

أبرز المواد
“جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا

“جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا

أبرز المواد
بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك

بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك

أبرز المواد
كورونا “يفلس” الاتحاد الأميركي للرغبي

كورونا “يفلس” الاتحاد الأميركي للرغبي

أبرز المواد

تحذير من “قنبلة” لنقل كورونا في الحمامات العامة

تحذير من “قنبلة” لنقل كورونا في الحمامات العامة
http://almnatiq.net/?p=848629
المناطق - وكالات

بينما باتت وسائل نقل عدوى فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر معروفة للجميع تقريبا، تتكشف حقائق جديدة بشأن طرق يمكن أن تسبب انتشارا أوسع للمرض الذي يثير ذعر العالم منذ أشهر.

ومؤخرا حذرت طبيبة بريطانية من أن مجففات اليدين الكهربائية الموجودة في المراحيض العامة، يمكن أن تزيد من خطر تفشي الفيروس المعروف باسم “كوفيد 19”.

وبحسب ما أفادت شبكة “سكاي نيوز”، فقد كتبت الطبيبة المتخصصة في الأشعة شارلوت فاولر إلى كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتتي، وقالت إنها “قلقة للغاية من احتمال انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، من جراء الرذاذ الذي يتطاير نتيجة تيار الهواء القوي الذي يخرج من مجففات اليد”.

ودعت شارلوت إلى إيقاف تشغيل مجففات الأيدي ريثما تنتهي الأزمة.

وأشارت شارلوت إلى أن “هذه المجففات يمكن أن تؤدي إلى بقاء رذاذ فيروس كورونا في دوامات الهواء الدافئ في المرحاض لمدة 3 ساعات”.

كما حذرت الرسالة من خطر الانتشار المتزايد للفيروس، في حال لم يجفف الشخص يديه جيدا.

وفي حال استخدم من يستعمل الحمامات العامة المناشف اليدوية الجافة، فقد يكون محظوظا ويغلق باب إمكانية نقل العدوى، أما استخدام المجفف الهوائي فهو أمر أقل فعالية، بحسب الطبيبة.

وقالت شارلوت، وهي ليست مختصة في مكافحة العدوى لكنها عملت على الحد من انتشارها عبر تخصصها، إن خطر انتشار الجراثيم أثناء استخدام مجففات اليد موثق جيدا.

روابط ذات صلة

مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس

مفتي المملكة: من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس
“جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا

“جونسون آند جونسون” تعمل على مليار لقاح لفيروس كورونا
بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك

بسبب كورونا.. “فيديو شاحنة الجثث” يثير الذعر في نيويورك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*