البنتاغون يعلن عن أول وفيات كورونا

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وفاة أول جندي أميركي بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن زيادة حادة جديدة في عدد الجنود المصابين.

وقال البنتاغون إن الجندي كان أحد أفراد الحرس الوطني في ولاية نيوجيرسي، أكدت الفحوص إصابته بفيروس كوفيد-19، وكان يُعالج بالمستشفى منذ 21 من مارس.

وتوفي الجندي يوم السبت، وفق ما نقلت “رويترز”.

وفي وقت سابق، الاثنين، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنه تأكدت إصابة 568 جنديا بالفيروس، ارتفاعا من 280 يوم الخميس.

وكانت “رويترز” ذكرت في تقرير الأسبوع الماضي أن الجيش الأميركي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن عدوى فيروس كورونا بين صفوف جنود،ه فيما أرجعه إلى المخاوف من “استخدام خصوم” للمعلومات مع انتشار الفيروس.