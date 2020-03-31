احدث الأخبار

بسبب كورونا.. 3 أفراد “على الأكثر” لتشييع المتوفي
أبرز المواد
 البنتاغون يعلن عن أول وفيات كورونا
أبرز المواد
 روسيا تسجل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 1872 حالةً
أبرز المواد
 38 ألف مواطن سجلوا في 365 برنامجاً تدريبياً عن بُعد عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 حزمة من الإجراءات لتقليل خطر انتشار كورونا في ليبيا
أبرز المواد
 أمريكا تدخل حرب كورونا: 3 آلاف وفاة بعد “اليوم الأسوأ”
أبرز المواد
 ألف سعودي وسعودية سجلوا في 365 برنامج تدريبي عن بُعد عبر منصة “دروب” خلال 10 أيام 38
أبرز المواد
 شاهد.. تمرد وإطلاق نار في سجن “سبيدار” في الأحواز العربية المحتلة
أبرز المواد
 وزير الصحة الكويتي: نتوقع انفراجة أزمة كورونا بعد شهرين حال الالتزام بالتعليمات
أبرز المواد
 بلدية البدع تنفذ أعمال تعقيم وتطهير وجولات رقابية على مراكز الأغذية
منطقة تبوك
 أمير تبوك يواسي صالح الرداحي بوفاة شقيقه 
أبرز المواد
بسبب كورونا.. 3 أفراد “على الأكثر” لتشييع المتوفي

بسبب كورونا.. 3 أفراد “على الأكثر” لتشييع المتوفي

أبرز المواد
البنتاغون يعلن عن أول وفيات كورونا

البنتاغون يعلن عن أول وفيات كورونا

أبرز المواد
روسيا تسجل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 1872 حالةً

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 1872 حالةً

أبرز المواد

بسبب كورونا.. 3 أفراد “على الأكثر” لتشييع المتوفي

بسبب كورونا.. 3 أفراد “على الأكثر” لتشييع المتوفي
http://almnatiq.net/?p=848660
المناطق - وكالات

في قرارات حاسمة لمواجهة الأزمة غير المسبوقة، أعلنت إسبانيا، الاثنين، وبشكل رسمي، حظر كل المراسم الجنائزية، وحددت عدد المسموح بمشاركتهم في دفن أيّ ميت بثلاثة أشخاص، على الأكثر، وذلك في مسعى لمكافحة تفشّي كوفيد-19، في ثاني بلد في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

وجاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أنه تقرّر “إرجاء إحياء الاحتفالات الدينية والمراسم الجنائزية المدنية إلى ما بعد انتهاء حالة الإنذار”، السارية في البلاد، التي تم بموجبها فرض إغلاق عام حتى 11 أبريل، للحد من تفشي الوباء.

كما حدد المرسوم بثلاثة أشخاص العدد الأقصى للمسموح لهم بالمشاركة في مراسم تشييع، أو دفن أي من أقاربهم، بشرط أن يحترم هؤلاء قواعد التباعد الاجتماعي، التي تفرض عليهم عدم الاقتراب من بعضهم البعض “لمسافة تقل عن متر أو مترين”.

وأصبحت إسبانيا ثاني أكبر دولة في العالم، بعد إيطاليا، من حيث عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إذ حصد الوباء، حتى الاثنين، أرواح 7340 شخصاً، من أصل أكثر من 85 ألف مصاب في هذا البلد.

روابط ذات صلة

البنتاغون يعلن عن أول وفيات كورونا

البنتاغون يعلن عن أول وفيات كورونا
روسيا تسجل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 1872 حالةً

ارتفاع إصابات كورونا في باكستان إلى 1872 حالةً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*