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إسبانيا: 849 وفاة و 9222 إصابة جديدة بكورونا في يوم

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إسبانيا: 849 وفاة و 9222 إصابة جديدة بكورونا في يوم

إسبانيا: 849 وفاة و 9222 إصابة جديدة بكورونا في يوم
http://almnatiq.net/?p=848663
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أنها سجلت 9222 إصابة و 849 وفاة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد – كوفيد 19 ) في غضون 24 ساعة.
وقالت في بيان لها إنه مع تسجيل هذه الحصيلة يرتفع اجمالي الإصابات بالفيروس إلى 94417 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8189 حالةً.
وأوضحت أن الإصابات في العاصمة مدريد ارتفعت إلى 27509 إصابات والوفيات إلى 3603 حالات، في حين سجل إقليم كتالونيا 18773 إصابة و 1672 حالة وفاة وسجل إقليم بلاد الباسك 6320 إصابةً و 325 وفاة وإقليم كاستيا وليون 6211 إصابةً و 516 وفاة، بينما سجل إقليم كاستيا لا مانتشا 6424 إصابةً و 708 حالات وفاة وسجلت الأندلس 5818 اصابةً و 248 حالة وفاة.
وتعيش إسبانيا يومها السابع عشر من “حالة الطوارئ” التي ستمتد لغاية 11 أبريل المقبل، علمًا أنه تم تشديد الحجر الصحي الوطني ليشمل تعليق جميع الأنشطة غير الحيوية في إسبانيا مثل البناء والصناعة في محاولة لتخفيف العبء على النظام الصحي الإسباني.

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