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جامعة القصيم تعلن نتائج الترشيح لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل

جامعة القصيم تعلن نتائج الترشيح لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل

منطقة القصيم
بلدية شرق الدمام تنشئ نقاط فحص حرارية للمتسوقين في مراكز التسوق

بلدية شرق الدمام تنشئ نقاط فحص حرارية للمتسوقين في مراكز التسوق

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بسبب كورونا.. 3 أفراد “على الأكثر” لتشييع المتوفي

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جامعة القصيم تعلن نتائج الترشيح لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل

جامعة القصيم تعلن نتائج الترشيح لبرامج الدراسات العليا للعام الجامعي المقبل
http://almnatiq.net/?p=848665
المناطق - القصيم

أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة الدراسات العليا، نتائج المرشحين والمرشحات للقبول في برامج الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه)، للعام الجامعي 1442هـ، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني حيث يمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج الترشيح من خلال الرابط

https://registration.qu.edu.sa

وشملت البرامج التي أتاحتها عمادة الدراسات العليا بالجامعة أمام المتقدمين ٧٦ برنامجاً في الدراسات العليا منها: 18 برنامجًا في الدكتوراه، و٥٨ برنامجاً للماجستير في الجامعة، حيث تتم عملية القبول في هذه البرامج وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، كما أتاحت العمادة للمتقدمين خلال فترة التقديم التي بدأت يوم الأحد الموافق 1441/6/1هـ، واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 1441/6/12هـ، الاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا للتعرف على كل ما يخص شروط التقديم والقبول من خلال الرابط: https://gsd.qu.edu.sa/files/shares/DeanshipDocs/DalilPhdMS.pdf

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