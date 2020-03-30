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بلدية شرق الدمام تنشئ نقاط فحص حرارية للمتسوقين في مراكز التسوق

بلدية شرق الدمام تنشئ نقاط فحص حرارية للمتسوقين في مراكز التسوق

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بلدية شرق الدمام تنشئ نقاط فحص حرارية للمتسوقين في مراكز التسوق

بلدية شرق الدمام تنشئ نقاط فحص حرارية للمتسوقين في مراكز التسوق
http://almnatiq.net/?p=848667
الدمام - المناطق

استمرارا للجهود التي تبذلها بلدية شرق الدمام للحد من انتشار فيروس “كورونا ” وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، بادرت البلدية وبالتعاون مع مجموعة من المراكز التجارية الكبيرة بإنشاء نقاط فحص حرارية للمتسوقين خلال تسوقهم بتلك المراكز، تحت شعار (اطمن على صحتك).

وأوضح رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي بأن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مضاعفة الجهود المبذولة للحد من انتشار فيرس كورونا، والتي تبدأ بالالتزام التام بسبل الوقاية الصحية ثم الكشف عن مصادر الانتشار وتحييدها.

وأبان المهندس حاتم الغامدي بأن تلك المبادرة تأتي ضمن جهود البلدية المتواصلة لمواجهة فايروس “كورونا ” وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي مراكز التسوق، كما تهدف الى نشر الوعي الكامل بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين للحيلولة دون انتشار الوباء ومحاصرته للقضاء عليه، وأن أفضل سبل الوقاية اليوم هي البقاء بالمنزل.

و شكر رئيس بلدية شرق الدمام المراكز التجارية المشاركة بهذه المبادرة ودعا المواطنين الى مزيد من المشاركة بالملاحظات أو المقترحات حول ما يرصد في مواقع التسوق مع تعميم رسالة الأمان والتفاؤل والاطمئنان للجميع.

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