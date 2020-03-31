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“الجوازات” تتيح خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً للمستفيدين من خدماتها

“الجوازات” تتيح خدمة الرسائل والطلبات إلكترونياً للمستفيدين من خدماتها
http://almnatiq.net/?p=848678
المناطق - واس

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنها أتاحت من خلال المنصة الإلكترونية (أبشر)، خدمة “الرسائل و الطلبات” لجميع المستفيدين من خدماتها، حيث يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال القيام الدخول إلى حسابه في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمات من “خدماتي”، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، اختيار قطاع “المديرية العامة للجوازات”، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة “هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات”، كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على “إرسال”.
وبينت الجوازات أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونياً جاءت ضمن خطوات تعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات التي تواجههم أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.
ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ إجراءاتهم من خلال منصة أبشر ومقيم التي تضم العديد من الإجراءات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزائرين، للتسهيل عليهم، واختصار الوقت وتوفير الجهد، بما يكفل لهم سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، دون الحاجة لمراجعة مقرات إدارات الجوازات.

 

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