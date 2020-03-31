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أمير نجران: إنسانية خادم الحرمين الشريفين فاقت منظمات “حقوق الإنسان”

أمير نجران: إنسانية خادم الحرمين الشريفين فاقت منظمات “حقوق الإنسان”

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أمير منطقة الرياض: أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الطبية لمصابي كورونا .. لفتة أبوية كريمة وإنسانية جلية

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أمير تبوك : أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً للجميع يأتي امتداد للدور الإنساني النبيل للمملكة منذ تأسيسها

أمير تبوك : أمر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً للجميع يأتي امتداد للدور الإنساني النبيل للمملكة منذ تأسيسها
http://almnatiq.net/?p=848689
المناطق - تبوك
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك  , أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس كورونا يأتي امتداداً  للدور الإنساني النبيل الذي تقوم عليه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ويجسد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  – حفظه الله – على سلامة الانسان  الذي يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء واستكمالاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة – رعاها الله – التي تهدف الى حماية  الأرواح من فيروس كورونا
ودعاسموه في ختام تصريحه المولى عزوجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله – ويجزيهم خير الجزاء وان يديم على بلادنا نعمة الامن والأمان .

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