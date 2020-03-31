ندوة كشفية عربية افتراضية بمناسبة الاحتفاء بـ ساعة الأرض

القاهرة - مبارك الدوسري

عقد الإقليم الكشفي العربي مؤخراً اجتماعيا افتراضيا عبر صفحته على الفيسبوك ، ضمن الفعاليات التي قام بها الإقليم في الاحتفاء بـ ساعة الأرض الذي تدعو له منظمة الصندوق العالمي للطبيعة ، يوم 28 مارس من كل عام ، حدد له موضوع الأزمة العالمية الحالية فيروس كورونا المستجد covid19 وأهمية التكاتف لحماية هذا الكوكب، باعتبار الطبيعة هي النظام الأساسي الذي يدعم الحياة ويمد الجميع بكل ما يحتاج إليه كالهواء النقي والماء العذب والطعام المتنوع بما يضمن للجميع الصحة السليمة.

وقد تحدث خلال اللقاء رئيس اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية المجتمع والشراكات القائد صخر حميد ، عن التلوث بمفهومه العام والتعرف على كيفية المحافظة على المسطحات المائية من التلوث ، وتناولت القائدة نور الهدى المحمدي في مشاركتها برنامج البيئة الكشفي العالمي ، وأهداف التربية البيئية في الكشافة ، وتحدث القائد أحمد ممدوح عن تعزيز الصحة و الاحترازات لمنع انتشار الوباء ، وتناول القائد محمد زكريا وسام كشافي العالم واهميته في تشجيع الشباب على المساهمة من خلال الكشفية في التنمية المستدامة ، وتحدثت القائدة إيمان شريكان عن الكشفية من أجل التنمية المستدامة ، وتضمن اللقاء ورقة عمل مقدمة من القائد الكشفي عبدالعزيز الهدابي عن الطاقة النظيفة والمتجددة .