مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 6505.35 نقطة

المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 132.06 نقطة ليقفل عند مستوى 6505.35 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 200 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 183 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 7 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية، والمواساة، وفيبكو، وصادرات، والحكير الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الأصيل، والأسماك، وسويكورب وابل ريت، وأيو معطي، والدريس فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 0.88%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، وسيرا، والجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، وسابك، اس تي سي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1.04 نقطة ليقفل عند مستوى 6617.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 22 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 560 ألف سهم تقاسمتها 1205 صفقة.