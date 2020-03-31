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أمير منطقة الرياض: أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الطبية لمصابي كورونا .. لفتة أبوية كريمة وإنسانية جلية

أمير منطقة الرياض: أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الطبية لمصابي كورونا .. لفتة أبوية كريمة وإنسانية جلية

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أمير منطقة الرياض: أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الطبية لمصابي كورونا .. لفتة أبوية كريمة وإنسانية جلية

أمير منطقة الرياض: أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الطبية لمصابي كورونا .. لفتة أبوية كريمة وإنسانية جلية
http://almnatiq.net/?p=848711
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.
وقال سموه في تصريح صحفي: “إن اللفتة الأبوية الكريمة واللفتة الإنسانية الجلية التي جسدت اهتمام الدولة -أيدها الله- وتمكينها بالإنسان أولاً دون اعتبارات مادية ولا حدودية ولا تمييز وتحيز بل المساواة بين الجميع وذلك ما يؤكده النهج السليم ويشهده التاريخ منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه” .
وأضاف سموه: “ما تعيشه بلادنا في ظل مواجهة العالم لهذه الجائحة وما تقدمه من إمكانيات عالية ومواقف دولية عازمة نشعر حيالها بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة وقدرة الإنسان السعودي في خدمة دينه ووطنه وتقديم أجل التضحيات لهما ببسالة واقتدار “.

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