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أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا

أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا

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أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا

أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=848723
الجوف - عبدالعزيز الحموان

عقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، اجتماعاً مرئياً مع رئيس وأعضاء غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية بالمنطقة، واجتماعاً مع محافظي المحافظات، بالاشتراك مع وكلاء الإمارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض محاور الاجتماع السابق والتأكيد على تنفيذ ما جاء فيه، كما استعرض سموه الجهود المبذولة والتنسيق فيما بين جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف خلال الاجتماع على توفر مخزون المسحات والأدوات الطبية في جميع مستشفيات المنطقة، مشددا على ضرورة التواصل المستمر مع فرع وزارة التجارة والتأكيد على الصيدليات الخاصة بتوفير المعقمات والكمامات والوسائل الوقائية ومراقبة الأسعار وعدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين والمتلاعبين بالأسعار أو الكميات.

وأعرب سموه عن شكره للعاملين في جميع القطاعات الحكومية والخاصة الذي يبذلون جهوداً كبيرة لتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، داعياً الله للجميع السلامة.

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