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محافظو ورؤساء المراكز يتابعون ميدانياً تنفيذ الاجراءات الاحترازية لكورونا

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أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا

أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا

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أمير عسير يثمن جهودهم ويشيد بتفاعل أهالي المنطقة..

محافظو ورؤساء المراكز يتابعون ميدانياً تنفيذ الاجراءات الاحترازية لكورونا

محافظو ورؤساء المراكز يتابعون ميدانياً تنفيذ الاجراءات الاحترازية لكورونا
http://almnatiq.net/?p=848731
المناطق - أبها

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير – المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا أن ما تقدمه المملكة لمواطنيها وللمقيمين فيها ينطلق من حرص مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، على كرامة الإنسان الذي كرمه الله تعالى لكونه إنسانا فحسب، بعيدا عن أي قيد، وقال سموه من هنا شملت عناية قيادتنا العظيمة بجهودها المتصلة لتسهيل الإجراءات الإحترازية للحد من تطور جائحة كورونا، وتقديم الرعاية الطبية المجانية كل من على ثرى وطننا الطاهر، حتى مخالفي نظام الإقامة.

جاء ذلك خلال متابعته الأعمال الميدانية لمحافظي ورؤساء المنطقة حيث قدم سموه شكره وتقديره، على جهودهم الحثيثة والمستمرة في تقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين من جميع الجهات ذات العلاقة بشكل مباشر، إضافة لمتابعتهم تنفيذ الأوامر السامية الكريمة بمنع التجول وتعليق الحضور لمقار العمل، مشيداً سموه بتفاعل أهالي المنطقة في الالتزام بتنفيذ الأوامر السامية وتعاونهم مع رجال الأمن والجهات ذات العلاقة.

وبيّن من جانبه وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، أنه بمتابعة وإشراف أمير منطقة عسير يواصل المحافظون ورؤساء المراكز، واللجان الفرعية جولاتهم التفقدية الميدانية على كافة الأحياء السكنية والمواقع العامة للتأكد من تنفيذ الأوامر السامية، إضافة إلى الزيارات المتتالية للوقوف على القطاعات الخدمية والتأكد من استمرارية عملها، مضيفاً بأن الزيارات تضمنت الوقوف على نقاط الفرز الصحي في المنافذ البرية للمنطقة .

 

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