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أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا

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شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد تسجيله مقطع صوتي لإثارة البلبلة حول فيروس كورونا

شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد تسجيله مقطع صوتي لإثارة البلبلة حول فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=848748
المناطق - تبوك

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه إشارة إلى التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في إحدى المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا ، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص ، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة أنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي ،فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل الله -من تحديد هويته و القبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر ، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه ، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه .

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