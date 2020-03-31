شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد تسجيله مقطع صوتي لإثارة البلبلة حول فيروس كورونا

المناطق - تبوك

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان أنه إشارة إلى التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في إحدى المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا ، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص ، واصفاً الوضع الصحي في المنطقة أنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي ،فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل الله -من تحديد هويته و القبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر ، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه ، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه .