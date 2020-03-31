أمير تبوك يثمن جهود منسوبي أمانة تبوك والبلديات التابعة لها

المناطق - تبوك

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود التي يبذلها منسوبي الأمانة بالمنطقة ، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله- . ووجه سمو أمير المنطقة أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ، نقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها على مايقومون به من اعمال لخدمة وطنهم واهلهم في المنطقة .

بدوره أعرب أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق , عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات البلدية في المنطقة من سموه, ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات الى أعلى المستويات.