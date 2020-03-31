احدث الأخبار

بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا
منطقة حائل
 نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة
منطقة الرياض
 أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير الجوف يعزي الشراري بوفاة عدد من أفراد أسرته ويشيد بمبادرته بالاكتفاء بتقديم واجب العزاء هاتفياً
منطقة الجوف
 بلدية تيماء تكثف الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد
منطقة تبوك
 أمير تبوك يثمن جهود منسوبي أمانة تبوك والبلديات التابعة لها
منطقة تبوك
 شرطة تبوك : القبض على مواطن بعد تسجيله مقطع صوتي لإثارة البلبلة حول فيروس كورونا
منطقة تبوك
 وزارة التعليم : إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الاستثنائية
أبرز المواد
 محافظو ورؤساء المراكز يتابعون ميدانياً تنفيذ الاجراءات الاحترازية لكورونا
منطقة عسير
 أمير الجوف يستعرض في اجتماعين مع غرفة العمليات المشتركة ومحافظي المحافظات الجهود الوقائية من فيروس كورونا
منطقة الجوف
 “هدف”: 4 خطوات لاستفادة المنشآت من مبادرة دعم 80 ألف مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019
أبرز المواد
بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا

بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا

منطقة تبوك
أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا

أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا

منطقة حائل
نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة

نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة

منطقة الرياض
أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة

منطقة تبوك

أمير تبوك يثمن جهود منسوبي أمانة تبوك والبلديات التابعة لها

أمير تبوك يثمن جهود منسوبي أمانة تبوك والبلديات التابعة لها
http://almnatiq.net/?p=848751
المناطق - تبوك
ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود التي يبذلها منسوبي الأمانة بالمنطقة ، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع البلديات  بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد  -حفظهم الله- .  ووجه سمو أمير المنطقة أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق  ، نقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها  على مايقومون به من اعمال لخدمة وطنهم واهلهم في المنطقة .
بدوره أعرب أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق , عن خالص الامتنان والعرفان والشكر  لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة التي تحظى بها جميع القطاعات البلدية  في المنطقة من سموه, ومتابعته المستمرة للوصول بالخدمات  الى أعلى المستويات.

روابط ذات صلة

بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا

بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا
أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة
بلدية تيماء تكثف الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد

بلدية تيماء تكثف الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*