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بلدية تيماء تكثف الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد

بلدية تيماء تكثف الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد
http://almnatiq.net/?p=848754
تبوك - علي العميري
كثفت بلدية محافظة تيماء جهودها الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ، حيث نفذت العديد من الإجراءات الاحترازية.
وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام فواز العنزي أن الفريق يعمل مع التطورات المتعلقة بفايروس كورونا، لافتا إلى أن تشكيل فريق العمل يأتي استكمالا لمجموعة القرارات التي اتخذتها البلدية خلال الأيام الماضية في المحافظة والقرى والأحياء التابعة لها.
وأشار إلى أن البلدية باشرت تطبيق إجراءات احترازية بهدف تعزيز الصحة العامة في المنشآت الغذائية والوقاية من فيروس كورونا، شملت التأكيد على الأسواق التجارية بتعقيم عربات التسوق، ووضع جل المعقم لليدين والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ، والاعتناء بالنظافة الشخصية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة والتعقيم، مؤكداً على إلزام جميع العاملين بسوق الخضار وارشادهم حسب الخطط السابقة بتنظيف وتغليف الخضار قبل البيع واستخدام جميع سبل الوقاية من الفايروس وتنفيذ الاشتراطات الصحية السليمة لمواجهة ذلك
وأكد ان البلديه سوفا تتخذ الإجراءات النظاميه بحزم من يخالف الأنظمة والتعليمات وان الحملات مستمره برش وتعقيم الأحياء والمحلات التجاريه والشوارع وأسواق النفع العام بشكل يومي.

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