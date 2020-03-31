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أمير الجوف يعزي الشراري بوفاة عدد من أفراد أسرته ويشيد بمبادرته بالاكتفاء بتقديم واجب العزاء هاتفياً
http://almnatiq.net/?p=848764
الجوف - عبدالعزيز الحموان

أعرب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن تعازيه لأسرة المواطن رازق الشراري من محافظة القريات ، بوفاة عدد من أفراد أسرته في حادث السير الذي وقع على أحد طرق القريات .

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالمواطن رازق الشراري ، ودعا سموه لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان .

كما أشاد سمو أمير منطقة الجوف بمبادرة الشراري عدم استقبال المعزين في ظل الظروف الحالية والاكتفاء باستقبال اتصالات المعزين هاتفياً، استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فايروس كورونا .

وقال سموه : إن ذلك يدل على وعي المواطن بما تقوم به حكومتنا الرشيدة من إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الجميع , داعياً سموه الله للجميع بالصحة والعافية.

من جانبه أعرب الشراري عن شكره لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.

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