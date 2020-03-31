أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة

المناطق - تبوك

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود التي يبذلها منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة ، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد -حفظهم الله- . ووجه سمو أمير المنطقة مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري ، نقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة لها بالمحافظات على مايقومون به من اعمال جليلة بالمنطقة .

بدوره أعرب المهندس الوباري , عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سموه للوصول بالخدمات الى أعلى المستويات.