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أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=848768
المناطق - تبوك
ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود التي يبذلها منسوبي فرع وزارة التجارة بالمنطقة ، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الخدمات بالمملكة من دعم واهتمام كبير من قيادة البلاد  -حفظهم الله- .  ووجه سمو أمير المنطقة مدير عام فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري   ، نقل تحياته وتقديره وشكره لجميع العاملين بالفرع والفروع التابعة لها بالمحافظات على مايقومون به من اعمال جليلة بالمنطقة .
بدوره أعرب المهندس الوباري  , عن خالص الامتنان والعرفان والشكر  لسمو أمير منطقة تبوك على المتابعة الدقيقة و التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات بالمنطقة , مشيراً إلى الدعم الكبير والمتابعة  المستمرة من سموه للوصول بالخدمات  الى أعلى المستويات.

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