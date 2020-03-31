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نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة

نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة

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نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة

نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة
http://almnatiq.net/?p=848770
المناطق - الرياض
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا بدون أي تبعات قانونية.
وأكد سمو نائب أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي على المبدأ الإنساني النبيل الذي تقوم عليه الحكومة الرشيدة, مشيراً سموه إلى أن ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بالجميع دون اختلاف لم نشهده في دول أخرى ومتقدمة.
ونوه سموه بالمتابعة والإشراف المباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بالإجراءات والتدابير المتبعة وأولويته بالإنسان والصحة العامة.
وفي ختام التصريح سأل الأمير محمد بن عبدالرحمن المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان والعز والازدهار.

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