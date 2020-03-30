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أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا

أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا

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نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة

نائب أمير الرياض : أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الرعاية الصحية لمصابي كورونا يؤكد على المبدأ الإنساني النبيل والاهتمام من حكومة المملكة

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أمير الجوف يعزي الشراري بوفاة عدد من أفراد أسرته ويشيد بمبادرته بالاكتفاء بتقديم واجب العزاء هاتفياً

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أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا

أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=848773
جازان - فضة عطيف

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتوجيهات وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتأمين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة، فيما يتعلق بالإصابة أو اشتباهها بفيروس كورونا.
واشار سمو الأمير محمد بن ناصر ، الى ان ذلك يأتي تأكيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها منذ عهد المغفور له المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن  – رحمه الله – ويجسد اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – على صحة وسلامة الإنسان ممن يعيش على أرض هذا الوطن العظيم ودليل حكمة وبعد النظر من المليك المفدى -ايده الله- للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة – رعاها الله – والتي تهدف إلى حماية الأرواح من جائحة فيروس كورونا.
وسأل سموه في ختام تصريحه “الله عزوجل” أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان لما تقدمه من عناية للمواطنين والمقيمين وكل من تحتضه هذه الأرض المباركة ، ان يحفظها من كل سوء ومكروه .

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