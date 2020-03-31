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أنهت المرحلة الأولى لأعمال تعقيم المساجد وبدأت بالمرحلة الثانية

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الشؤون الإسلامية تعقم أكثر من 4 ملايين متر من السجاد و17مليون مصحف و69 ألف دورة مياه بمناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=848789
المناطق - واس

أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المرحلة الأولى من برنامج تعقيم ونظافة المساجد بمختلف مناطق المملكة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين مرتادي بيوت الله ومواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن عدد المساجد التي تم تعقيمها حتى تاريخ يوم أمس الاثنين بلغ 8724 مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة ، شملت أعمال الصيانة والتعقيم (4.362.000) متر مربع من السجاد، و(17.448.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل و(523.440) دولاب وحاملات مصاحف، و(69.792) ألف دورة مياه وعدد (50) مغسلة أموات .

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (12) ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة، كما راقب وأشرف على التنفيذ (1200) موظف إداري ومشرفيين صيانة ومراقبين مساجد من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير الصادر بهذا الشأن أنها بدأت العمل اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية والتي تستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل والغير مشمولة في مختلف مناطق المملكة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

الجدير بالذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ كان قد أصدر مؤخراً تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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