احدث الأخبار

مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”
منطقة الرياض
 متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة
أبرز المواد
 أمير حائل: أمر خادم الحرمين الشريفين نابعٌ من قيم إسلامية
منطقة حائل
 بالصور.. مجهودات كبيرة لرجال الأمن بجدة في متابعة تنفيذ احترازات مواجهة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 تفجير خط نقل الغاز من إيران إلى تركيا داخل الأراضي التركية
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تؤكد أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها
منطقة تبوك
 وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراضيًا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعقم أكثر من 4 ملايين متر من السجاد و17مليون مصحف و69 ألف دورة مياه بمناطق المملكة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مواطنين اثنين ارتكبا عدداً من جرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات
منطقة الرياض
 وزير العدل يوجه بإطلاق منصة المزاد الإلكتروني
أبرز المواد
 بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا
منطقة حائل
مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”

مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”

منطقة الرياض
متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة

متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة

أبرز المواد
أمير حائل: أمر خادم الحرمين الشريفين نابعٌ من قيم إسلامية

أمير حائل: أمر خادم الحرمين الشريفين نابعٌ من قيم إسلامية

منطقة حائل
بالصور.. مجهودات كبيرة لرجال الأمن بجدة في متابعة تنفيذ احترازات مواجهة كورونا

بالصور.. مجهودات كبيرة لرجال الأمن بجدة في متابعة تنفيذ احترازات مواجهة كورونا

منطقة مكة المكرمة

أمانة منطقة تبوك تؤكد أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها

أمانة منطقة تبوك تؤكد أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها
http://almnatiq.net/?p=848801
المناطق- تبوك :

تواصل أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها تكثيف أعمالها بشقيها الوقائي والرقابي من خلال الحملات المجدولة والجولات الترددية لمراقبيها على مدار اليوم ووقوفهم على جميع المحلات والمتاجر الخاضعة لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام مسؤولياتها وإلزام أصحابها والعاملين بها باتخاذ أقصى درجات التدابير المتعلقة بالنظافة والتطهير والتعقيم واتباع الأساليب والإرشادات التي تنص عليها أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفي سياق متزامن تسخر أمانة المنطقة جميع فرقها الميدانية للقيام بمهامها وواجباتها من خلال القيام بعمليات التعقيم والتطهير والرش للأسواق المركزية والمتاجر والميادين العامة والطرق والأرصفة ومراكز التسوق على مدار اليوم
وأوضحت أمانة منطقة تبوك بأنها اتخذت من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية أقصاها، للحد من انتشار فيروس كورونا والحيلولة دون انتقالة والعمل على مكافحته
باستخدام جميع المواد والمطهرات والمعقمات التي تفي بالغرض ولا تضر بصحة الإنسان ولا تتسبب بتلوث في البيئة.
وشددت أمانة المنطقة أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها وهي تمثل خط الدفاع الأول للحد من فيروس كورونا من خلال جولاتها الرقابية على الأسواق لضمان جودة الغذاء والحفاظ على سلامة المتسوقين منبهة في ذات الوقت إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات التي نصت عليها المواد المنظمة لجميع التراخيص الخاضعة لأعمال الأمانة بحق المخالفين سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات.
وأكدت أمانة منطقة تبوك بأن دورها لا يقتصر على تلك الأعمال بل يتجاوزه إلى القيام بحملات توعوية وتثقيفية وارشادية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الجهات وبمتابعة مباشرة من أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن والمقيم وسلامتهما.

روابط ذات صلة

بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا

بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا
أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة

أمير تبوك يثمن جهود فرع وزارة التجارة بالمنطقة
بلدية تيماء تكثف الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد

بلدية تيماء تكثف الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا المستجد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*