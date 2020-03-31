احدث الأخبار

مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”
منطقة الرياض
 متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة
أبرز المواد
 أمير حائل: أمر خادم الحرمين الشريفين نابعٌ من قيم إسلامية
منطقة حائل
 بالصور.. مجهودات كبيرة لرجال الأمن بجدة في متابعة تنفيذ احترازات مواجهة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 تفجير خط نقل الغاز من إيران إلى تركيا داخل الأراضي التركية
أبرز المواد
 أمانة منطقة تبوك تؤكد أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في جميع أعمالها
منطقة تبوك
 وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراضيًا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعقم أكثر من 4 ملايين متر من السجاد و17مليون مصحف و69 ألف دورة مياه بمناطق المملكة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مواطنين اثنين ارتكبا عدداً من جرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات
منطقة الرياض
 وزير العدل يوجه بإطلاق منصة المزاد الإلكتروني
أبرز المواد
 بلدية بئر بن هرماس تنفذ جولات ميدانية لمكافحة فايروس كورونا
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان : امر خادم الحرمين الشريفين بتوفير الرعاية الصحية مجاناً دليل حرصه وإنسانيته بالجميع وللحماية من جائحة كورونا
منطقة حائل
مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”

مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”

منطقة الرياض
متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة

متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة

أبرز المواد
أمير حائل: أمر خادم الحرمين الشريفين نابعٌ من قيم إسلامية

أمير حائل: أمر خادم الحرمين الشريفين نابعٌ من قيم إسلامية

منطقة حائل
بالصور.. مجهودات كبيرة لرجال الأمن بجدة في متابعة تنفيذ احترازات مواجهة كورونا

بالصور.. مجهودات كبيرة لرجال الأمن بجدة في متابعة تنفيذ احترازات مواجهة كورونا

منطقة مكة المكرمة

تفجير خط نقل الغاز من إيران إلى تركيا داخل الأراضي التركية

تفجير خط نقل الغاز من إيران إلى تركيا داخل الأراضي التركية
http://almnatiq.net/?p=848804
المناطق-يوسف المطيري

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز اليوم الثلاثاء، أن هجوما استهدف خطوط نقل الغاز من إيران إلى أنقرة على الأراضي التركية.
وأوضح “مهدي جمشيدي”، مدير دائرة نقل الغاز في الشركة أن التفجير، الذي وقع على بعد 1,5 كيلومتر من منفذ بازركان داخل الأراضي التركية، أسفر عن توقف تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا.
من جانبها، ذكرت وكالة “الأناضول” أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق شوهد من القرى المجاورة، مشيرة إلى أن قوات الأمن سارعت إلى مكان الحادث واتخذت الإجراءات الأمنية الضرورية، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق على حد زعمها.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة

متحدث الصحة يعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بالفيروس في المملكة
وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراضيًا

وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقدون اجتماعًا افتراضيًا
الشؤون الإسلامية تعقم أكثر من 4 ملايين متر من السجاد و17مليون مصحف و69 ألف دورة مياه بمناطق المملكة

الشؤون الإسلامية تعقم أكثر من 4 ملايين متر من السجاد و17مليون مصحف و69 ألف دورة مياه بمناطق المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*