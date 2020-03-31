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أمير حائل: أمر خادم الحرمين الشريفين نابعٌ من قيم إسلامية

أمير حائل: أمر خادم الحرمين الشريفين نابعٌ من قيم إسلامية
http://almnatiq.net/?p=848814
المناطق - حائل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله”، بتقديم الرعاية الصحية مجانًا في جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة للمصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من مواطنين ومقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل.
وأكد سمو أمير منطقة حائل أن الأمر الملكي يدل على حرص المملكة على كل الموجودين على أراضيها، مشيراً إلى أن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل الذين شملهم الأمر الملكي الكريم من العقوبات والمسائلة القانونية ما هو إلا دليل على الإحسان النابع من قيم الدين الإسلامي الذي تتحلى به حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين “حفظهما الله” على حرصهما الدائم لرعاية المواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء.

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