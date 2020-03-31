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مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”

مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”

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مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”

مدير عام الموارد والتنمية بالرياض “200 نزيل بدور المسنين في مأمن من ” كورونا”
http://almnatiq.net/?p=848821
المناطق - الرياض

طمأن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.يوسف السيالي أهالي مايقارب من ” 200″ نزيل ونزيلة في دور رعاية المسنين والمسنات بالمنطقة بأنهم في مأمن بإذن الله من خطر العدوى بفايروس كورونا الجديد بعد اتخاذ ادارات الفروع الإيوائية كافة الإجراءات الإحترازية لسلامتهم تحت إشراف الكادر الطبي والاجتماعي والنفسي العامل معهم بنظام المناوبات مشيراً الى أن أبرز هذه الإجراءات اخضاع جميع الكوادر العاملة في الدور للفحص البصري عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس عند مداخل الدور الرئيسية للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفايروس كورونا وتعزيز الوقاية منه ومنع انتشاره .

واضاف السيالي : بدأت إدارات الدور الإيوائية منذ وقت مبكر بوضع خطة متكاملة لتكثيف الرعاية الطبية للفئات المستهدفة بالرعاية داخلها مثل توفير الأطباء على مدار الساعة ومنع زيارات الأهالي والتجمعات داخل الدور والغاء جميع المواعيد الطبية للمستشفيات بإستثناء الضرورية منها بالإضافة الى تأمين كافة مستلزمات الوقاية الضرورية وبكميات كافية وتجهيز غرف العزل عند الحاجة منوهاً بجهود المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” في تقديم الإستشارات والتوجيهات والتواصل المستمر مع المختصين في الادارة الطبية المشرفة على الفروع الايوائية ومقدماً شكره لجميع الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية و الطبية العاملة في الفروع الإيوائية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تعتبر السلاح الأقوى لمواجهة هذا الفايروس والحفاظ على سلامة كافة الفئات المشمولة برعاية الدولة حفظها الله

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