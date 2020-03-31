نائب أمير حائل : أمر خادم الحرمين بالرعاية الطبية للجميع بشأن مرض كورونا.. رسالة سامية للعالم

المناطق - حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتوفير الرعاية الصحية اللازمة مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة بالعلاج المجاني للإصابة أو الاشتباه بكورونا بأنها رسالة سامية للعالم.

وقال سمو نائب أمير منطقة حائل : إن الأمر الملكي الكريم يبعث برسائل سامية للعالم أجمع بأن حكومة خادم الحرمين من أولوياتها الاهتمام بالإنسان ورعايته، مضيفاً إلى المساواة في الإنسانية مع المواطن والمقيم على حد سواء، مشيراً سموه إلى أنه حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل شملتهم إنسانية المملكة.

وأعرب سموه عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على هذا الأمر الكريم وما تقدمه المملكة من رعاية صحية لمواطنيها والمقيمين على أرضها وحتى مخالفي الإقامة .