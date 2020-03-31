مراقبو بلدية صفوى يضبطون 90 كيلو لحوم مكدسة في أحد برادات المحال المخالفة

القطيف - المناطق

استمرارا لجهود بلدية محافظة القطيف للحد من انتشار ‎#فيروس_كورونا عززت بلدية صفوى جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال الغذائية، للوقوف على التزام الأسواق التجارية بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، حيث ضبطت بلدية صفوى 90 كيلو لحوم فاسدة بسبب تكديسها في البراد مدة طويلة، بالإضافة الى 20 كيلو ورق عنب محضر سابقا، وذلك ضمن حملة «الرقابة البلدية» المستمرة لمختلف المنشآت والمحال العاملة في المحافظة وقراها.

وتضمنت تلك التدابير تعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة لتلك الأنشطة واتباع الممارسات الغذائية الجيدة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن فرق الرقابة تمكنت من ضبط لحوم فاسدة في محل مخالف يقوم بتكديس اللحوم في جهاز التبريد لمدة طويلة، مشيرا إلى أن عملية الضبط جاءت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة ضمن حملة الرقابة، لافتا إلى أن الموقع المخالف يحوي 90 كلجم من اللحوم الفاسدة، مؤكدا أن البلدية قامت بإتلاف الكمية.

وقال إن البلدية تقوم بالجولات والزيارات التفتيشية للبقالات ومحلات بيع المواد الغذائية والبوفيهات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية للحد من انتشار فيروس ” كورونا”.

ولفت إلى أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين للالتفات لما يقدم لهم والابلاغ عن أي ملاحظات بلدية من خلال مركز 940