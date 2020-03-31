أمير تبوك يثمن الجهود الكبيرة لرجال الامن

المناطق- تبوك:

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجهود الكبيرة التي يبذلها كافة رجال الأمن بالمنطقة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي اقرت الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا ودورهم في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته وحماية اهله . منوهًا سموه بما تحظى به القطاعات الأمنية من دعم واهتمام من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله واشراف دقيق وعمل دؤوب من سمو وزير الداخلية ، . وطلب سمو أمير المنطقة من مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الامنية بالمنطقة اللواء ابراهيم بن سليمان الزين ، نقل تحياته وتقديره وشكره لكافة رجال الأمن على مايقومون به من اعمال جليلة بالمنطقة لأمن وسلامة بلادهم ومجتمعهم .

بدوره عبر مدير شرطة المنطقة , عن خالص الامتنان والعرفان والشكر لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته الدقيقة وتوجيهاته السديدة التي تحفزنا دائماً لمزيد من العطاء لخدمة ديننا وبلادنا .